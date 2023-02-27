(Рогозина) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Рогозин Аким Власович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Рогозин Аким Власович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Григорий
Отец ребёнка: Рогозин Аким Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно