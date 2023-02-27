(Рогозина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рогозин Павел Акимович

Отец ребёнка: Рогозин Аким Власович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Рогозин Аким Власович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Григорий

Отец ребёнка: Рогозин Аким Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Аким Власович

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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