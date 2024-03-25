Осипова Анна Гурьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Гурий
Бракосочетание
30.10.1877 ст.
поручители по жениху: села Рожедствина крестьяне Степан Андреевич [Осипов] и Николай Сергеевич, по невесте: села Алексина крестьяне Терентий Иванович и Сергей Патрекеевич Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Осипов Иларион Васильевич
дата крещения - 12.04.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич [Осипов] и села Алексина крес... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1886 ст.
Сын: Осипов Сергей Иларионович
Отец ребёнка: Осипов Иларион Васильевич
В записи о рождении сведений об отце нет, мать - солдатка. дата крещения - 30.06.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и сел... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.
Сын: Осипов Иван / Иоанн Иларионович
Отец ребёнка: Осипов Иларион Васильевич
дата крещения - 03.01.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Василий Михайлович Осипов Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Смерть
Неизвестно