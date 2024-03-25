Осипов Иван / Иоанн Иларионович
Место рождения
Дата рождения02.01.1888 ст.
Дата смерти17.09.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1888 ст.
Отец: Осипов Иларион Васильевич
Мать: Осипова Анна Гурьевна
дата крещения - 03.01.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Василий Михайлович Осипов Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Смерть
17.09.1889 ст.
дата погребения - 19.09.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 года причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все