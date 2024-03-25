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Осипов Иван / Иоанн Иларионович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.01.1888 ст.

Дата смерти

17.09.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
02.01.1888 ст.

Отец: Осипов Иларион Васильевич

Мать: Осипова Анна Гурьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.01.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Василий Михайлович Осипов Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Смерть
17.09.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 19.09.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 года причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все
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