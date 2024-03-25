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Осипов Сергей Иларионович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.06.1886 ст.

Дата смерти

28.08.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
29.06.1886 ст.

Отец: Осипов Иларион Васильевич

Мать: Осипова Анна Гурьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении сведений об отце нет, мать - солдатка. дата крещения - 30.06.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и сел... Показать все
Смерть
28.08.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.08.1886 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все
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