Осипов Сергей Иларионович
Место рождения
Дата рождения29.06.1886 ст.
Дата смерти28.08.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1886 ст.
Отец: Осипов Иларион Васильевич
Мать: Осипова Анна Гурьевна
В записи о рождении сведений об отце нет, мать - солдатка. дата крещения - 30.06.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и сел... Показать все
Смерть
28.08.1886 ст.
дата погребения - 30.08.1886 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все