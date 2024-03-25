Осипов Иван Иларионович
Место рождения
Дата рождения11.04.1880 ст.
Дата смерти01.09.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1880 ст.
Отец: Осипов Иларион Васильевич
Мать: Осипова Анна Гурьевна
дата крещения - 12.04.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич [Осипов] и села Алексина крес... Показать все
Смерть
01.09.1880 ст.
дата погребения - 02.09.1880 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все