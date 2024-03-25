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Осипов Иван Иларионович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.04.1880 ст.

Дата смерти

01.09.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
11.04.1880 ст.

Отец: Осипов Иларион Васильевич

Мать: Осипова Анна Гурьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.04.1880 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич [Осипов] и села Алексина крес... Показать все
Смерть
01.09.1880 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 02.09.1880 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все
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