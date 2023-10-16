Красильников Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1972
Рождение ребёнка
05.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Анисимова Виктория Геннадиевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.02.2007
Дочь: Красильникова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Красильникова Екатерина Юрьевна
Рождение ребёнка
14.12.2008
Сын: Красильников Андрей Викторович
Мать ребёнка: Красильникова Екатерина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно