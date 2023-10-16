Красильников Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Виктор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1972

Отец: Красильников Сергей Витальевич

Мать: Красильникова Линькова Тамара Павловна

Рождение ребёнка
05.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Анисимова Виктория Геннадиевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.02.2007

Дочь: Красильникова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Красильникова Екатерина Юрьевна

Рождение ребёнка
14.12.2008

Сын: Красильников Андрей Викторович

Мать ребёнка: Красильникова Екатерина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Екатерина Юрьевна

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