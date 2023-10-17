Красильникова Екатерина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.2007
Дочь: Красильникова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Красильников Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
14.12.2008
Сын: Красильников Андрей Викторович
Отец ребёнка: Красильников Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно