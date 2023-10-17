Красильникова Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Екатерина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.2007

Дочь: Красильникова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Красильников Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
14.12.2008

Сын: Красильников Андрей Викторович

Отец ребёнка: Красильников Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Виктор Сергеевич

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