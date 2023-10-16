Сорокина Анисимова Виктория Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977
Рождение ребёнка
05.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Виктор Сергеевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.02.2017
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно