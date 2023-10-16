Сорокина Анисимова Виктория Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анисимова Виктория Геннадиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977

Отец: Анисимов Геннадий Викторович

Мать: Анисимова Николаева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
05.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Виктор Сергеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.02.2017

Сын: Сорокин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Сергей Викторович

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