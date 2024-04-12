Некрасов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1774
Дата смерти08.08.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1774
Отец: Некрасов Андрей Леонович
Мать: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
06.12.1795
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
21.09.1797
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
15.04.1800
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
10.04.1801
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
13.01.1802
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
07.01.1803
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
10.03.1804
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
11.04.1805
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
12.04.1806
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
10.12.1808
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1838