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Некрасов Иван Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.03.1774

Дата смерти

08.08.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1774

Отец: Некрасов Андрей Леонович

Мать: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1793

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1795

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1797

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1800

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1801

Сын: Некрасов Семен Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1802

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1803

Сын: Некрасов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1804

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1805

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1806

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1808

Сын: Некрасов Яков Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Леонова

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.08.1838
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