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Некрасов Афанасий Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.01.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1803

Отец: Некрасов Иван Андреевич

Мать: Некрасова Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Афанасьевна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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