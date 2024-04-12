Некрасов Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения07.01.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1803
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Афанасьевна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно