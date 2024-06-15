Некрасова Федосья Матвеева 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федосья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Некрасова) Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Некрасова) Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Некрасова) Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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