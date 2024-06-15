Некрасова Федосья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Некрасова) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Некрасова) Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Некрасова) Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Некрасов Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно