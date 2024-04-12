Некрасов Андрей Леонович
Место рождения
Дата рождения19.08.1743
Дата смерти29.09.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1743
Отец: Некрасов Леон Павлов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Аграфена Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова
Бракосочетание
09.11.1768
Жена: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
30.03.1774
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агрипена Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Некрасова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Берсенева Марья Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.09.1818
Причина смерти: водянкою