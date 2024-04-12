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Некрасов Андрей Леонович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.08.1743

Дата смерти

29.09.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1743

Отец: Некрасов Леон Павлов

Мать: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Аграфена Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1768

Жена: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1774

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агрипена Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Некрасова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Берсенева Марья Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.09.1818
Причина смерти: водянкою
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