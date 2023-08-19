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Некрасов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Некрасов Андрей Леонович

Мать: Некрасова Фекла Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1823

Сын: Некрасов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1825

Сын: Некрасов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1845
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