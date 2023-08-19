Некрасов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Некрасов Андрей Леонович
Мать: Некрасова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
01.06.1823
Сын: Некрасов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1825
Сын: Некрасов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845