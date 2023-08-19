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Некрасов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.07.1825

Дата смерти

17.06.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1825

Отец: Некрасов Дмитрий Андреевич

Мать: Некрасова Анна Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1848

Жена: Некрасова Ирина Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.06.1887
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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