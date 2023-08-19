Некрасов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1825
Дата смерти17.06.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1825
Рождение ребёнка
1841
Сын: Некрасов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреева
Бракосочетание
24.10.1848
Жена: Некрасова Ирина Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1887
Причина смерти: водянкою