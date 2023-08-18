Ревзин Шевель Гиршевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревзин Шевель Гиршевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ревзин Гирша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Мать ребёнка: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Ревзин Иосиф Шевелевич

Мать ребёнка: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Ревзин Берка Шевелевич

Мать ребёнка: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Ревзин Елья Шевелевич

Мать ребёнка: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
21.04.1890

Сын: Ревзин Рахмиель Шевелевич

Мать ребёнка: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.04.1892

Сын: Ревзин Залмон Шевелевич

Мать ребёнка: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

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