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Илья Сергеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Сергей Федотов

Мать: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Трофим Ильич

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1865

Сын: Герасим Ильич

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1868

Сын: Андрей Ильич

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1874

Сын: Матвей Ильин

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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