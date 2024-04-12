Илья Сергеев
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Сергей Федотов
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1861
Сын: Трофим Ильич
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
26.02.1865
Сын: Герасим Ильич
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
14.10.1868
Сын: Андрей Ильич
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
02.08.1874
Сын: Матвей Ильин
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Смерть
Неизвестно