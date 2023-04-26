Лукерья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Трофим Ильич
Отец ребёнка: Илья Сергеев
Рождение ребёнка
26.02.1865
Сын: Герасим Ильич
Отец ребёнка: Илья Сергеев
Рождение ребёнка
14.10.1868
Сын: Андрей Ильич
Отец ребёнка: Илья Сергеев
Рождение ребёнка
02.08.1874
Сын: Матвей Ильин
Отец ребёнка: Илья Сергеев
Смерть
Неизвестно