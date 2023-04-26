Лукерья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Трофим Ильич

Отец ребёнка: Илья Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1865

Сын: Герасим Ильич

Отец ребёнка: Илья Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1868

Сын: Андрей Ильич

Отец ребёнка: Илья Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1874

Сын: Матвей Ильин

Отец ребёнка: Илья Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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