Сергей Федотов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти07.09.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Федот Филиппов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрена Сергеева
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Пелагея
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 51
Рождение ребёнка
1839
Сын: Илья Сергеев
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Матвеева
Смерть
07.09.1868
Причина смерти: натуральной