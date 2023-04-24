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Сергей Федотов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

07.09.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Федот Филиппов

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрена Сергеева

Мать ребёнка: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 51
Рождение ребёнка
1839

Сын: Илья Сергеев

Мать ребёнка: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Матвеева

Смерть
07.09.1868
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
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