Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Федотов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Федотов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Федотов
Смерть
Неизвестно