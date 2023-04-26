Старкина (Нуштаева- Игушкина (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин Георгий Парфирьевич
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Бракосочетание
08.?.1910
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: (Старкина) Анастасия Парфирьевна
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.12.1913
Сын: Старкин св во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.09.1917
Дочь: Поповкина (Старкина) Полина Парфирьевна
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.11.1926
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Смерть
Неизвестно