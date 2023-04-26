Старкина (Нуштаева- Игушкина (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркина (Нуштаева- Игушкина (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна

Старкина (Нуштаева- Игушкина (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1889

Отец: Нуштаев/ Игушкин Саксонов Аким Антонович

Мать: (Дементьева) Варвара Евсеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Георгий Парфирьевич

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1910

Муж: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: (Старкина) Анастасия Парфирьевна

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1913

Сын: Старкин св во 26.10.1934 Григорий Парфирьевич

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1917

Дочь: Поповкина (Старкина) Полина Парфирьевна

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Старкин Яков Парфирьевич

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.