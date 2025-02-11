Поповкина (Старкина) Полина /Пелагея Парфирьевна
женский, родилась 27.09.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСтаркин Парфирий Яковлевич23.02.1892 г.р.
МатьСтаркина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна03.08.1889 г.р.
Дети
Долгова (Поповкина) Лидия Лидия/ Лилия12.08.1941 г.р.
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Рождение
27.09.1917
Отец: Старкин Парфирий Яковлевич
Мать: Старкина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1941
Дочь: Долгова (Поповкина) Лидия Лидия/ Лилия
Отец ребёнка: Поповкин Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поповкин Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поповкин Николай Георгиевич
Смерть
Неизвестно