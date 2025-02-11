Поповкина (Старкина) Полина /Пелагея Парфирьевна 27.09.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Поповкина (Старкина) Полина /Пелагея Парфирьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.09.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Старкин Парфирий Яковлевич23.02.1892 г.р.
Мать
Старкина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна03.08.1889 г.р.
Дети
Долгова (Поповкина) Лидия Лидия/ Лилия12.08.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1917

Отец: Старкин Парфирий Яковлевич

Мать: Старкина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.08.1941

Дочь: Долгова (Поповкина) Лидия Лидия/ Лилия

Отец ребёнка: Поповкин Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поповкин Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поповкин Николай Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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