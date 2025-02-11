(Старкина) Анастасия Парфирьевна 10.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

(Старкина) Анастасия Парфирьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.12.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 04.11.1912, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Старкин Парфирий Яковлевич23.02.1892 г.р.
Мать
Старкина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна03.08.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911

Отец: Старкин Парфирий Яковлевич

Мать: Старкина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
04.11.1912
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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