(Старкина) Анастасия Парфирьевна
женский, родилась 10.12.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 04.11.1912, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСтаркин Парфирий Яковлевич23.02.1892 г.р.
МатьСтаркина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна03.08.1889 г.р.
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Рождение
10.12.1911
Отец: Старкин Парфирий Яковлевич
Мать: Старкина (Нуштаева-Игушкина (Св-Во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.11.1912
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область