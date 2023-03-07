Старкин Георгий Парфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Георгий Парфирьевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старкин Парфирий Яковлевич

Мать: Старкина Евдокия Акимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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