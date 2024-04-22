Лопаткин Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1902
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1902
Отец: Лопаткин Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
12.02.1924
Селитьбенский с/с
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
27.09.1932
Рождение ребёнка
28.08.1935
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: пропал без вести