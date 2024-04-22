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Лопаткин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.03.1902

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1902

Отец: Лопаткин Дмитрий Михайлович

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
12.02.1924

Жена: Лопаткина Наталья Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенский с/с
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Васильевна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Смерть
?.09.1942
Причина смерти: пропал без вести
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