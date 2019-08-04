Лопаткина (Цаплинова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткина (Цаплинова) Наталья Васильевна

Лопаткина (Цаплинова) Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1903

Дата смерти

24.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лопаткина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.09.1932

Дочь: Гусева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.08.1935

Сын: Лопаткин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Дмитриевич

Смерть
24.04.1979
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close