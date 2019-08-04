Лопаткина (Цаплинова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1903
Дата смерти24.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лопаткина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.1932
Дочь: Гусева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.08.1935
Сын: Лопаткин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Лопаткин Алексей Дмитриевич
Смерть
24.04.1979
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область