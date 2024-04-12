Чижков Маркел (Марк) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижков Маркел (Марк) Степанович

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Степан Иванович

Мать: Ирина Степановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1859

Сын: Георгий Марков

Мать ребёнка: Чижкова? Марина Андреевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Мать ребёнка: Чижкова? Марина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижкова? Марина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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