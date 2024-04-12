Чижков Маркел (Марк) Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Степан Иванович
Мать: Ирина Степановна
Рождение ребёнка
05.04.1859
Сын: Георгий Марков
Мать ребёнка: Чижкова? Марина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшева? Евдокия? Маркова?
Мать ребёнка: Чижкова? Марина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно