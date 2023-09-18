Чижкова? Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
05.04.1859
Сын: Георгий Марков
Отец ребёнка: Чижков Маркел (Марк) Степанович
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшева? Евдокия? Маркова?
Отец ребёнка: Чижков Маркел (Марк) Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно