Чижкова? Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижкова? Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1859

Сын: Георгий Марков

Отец ребёнка: Чижков Маркел (Марк) Степанович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Отец ребёнка: Чижков Маркел (Марк) Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижков Маркел (Марк) Степанович

Смерть
Неизвестно
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