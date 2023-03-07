Собко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1964
Отец: Собко Василий Петрович
Мать: Собко Вера Фёдоровна
Место жительства
С 1964
Бракосочетание
Между 1983 и 1992
Жена: Собко Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
29.04.1986
Дочь: Тарабик Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1992
Сын: Собко Василий Александрович
Мать ребёнка: Собко Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
19.04.1998
Дочь: Собко Ксения Александровна
Мать ребёнка: Собко Ольга Сергеевна