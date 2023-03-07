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Собко Александр Васильевич

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Место рождения

Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

01.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1964

Отец: Собко Василий Петрович

Мать: Собко Вера Фёдоровна

Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1964
Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Между 1983 и 1992

Жена: Собко Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
29.04.1986

Дочь: Тарабик Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1992

Сын: Собко Василий Александрович

Мать ребёнка: Собко Ольга Сергеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.04.1998

Дочь: Собко Ксения Александровна

Мать ребёнка: Собко Ольга Сергеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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