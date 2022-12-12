Тарабик (Собко) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1986
Отец: Собко Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.2011
Сын: Тарабик Кирилл Александрович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 2011
Рождение ребёнка
08.08.2014
Сын: Тарабик Константин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.2017
Сын: Тарабик Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан