Тарабик (Собко) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабик (Собко) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1986

Отец: Собко Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.2011

Сын: Тарабик Кирилл Александрович

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.2014

Сын: Тарабик Константин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.05.2017

Сын: Тарабик Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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