Собко (Яковлева) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Яковлева) Вера Фёдоровна

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Место рождения

с. Карачагино, Козульского р-на, Красноярского края

Дата рождения

30.03.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Карачагино, Козульского р-на, Красноярского края
Бракосочетание
Между 1946 и 1956

Муж: Собко Василий Петрович

Рождение ребёнка
08.10.1956

Дочь: Собко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Собко Василий Петрович

Карасук, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.06.1964

Сын: Собко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Петрович

Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
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