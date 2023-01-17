Собко (Яковлева) Вера Фёдоровна
Место рожденияс. Карачагино, Козульского р-на, Красноярского края
Дата рождения30.03.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Карачагино, Козульского р-на, Красноярского края
Бракосочетание
Между 1946 и 1956
Рождение ребёнка
08.10.1956
Дочь: Собко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Собко Василий Петрович
Карасук, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.06.1964
Сын: Собко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Собко Василий Петрович
Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия