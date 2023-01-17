Собко (Барашева) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Барашева) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Чёрное Озеро, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

30.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Чёрное Озеро, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1967
Чёрное Озеро, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Между 1983 и 1992

Муж: Собко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1992

Сын: Собко Василий Александрович

Отец ребёнка: Собко Александр Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.04.1998

Дочь: Собко Ксения Александровна

Отец ребёнка: Собко Александр Васильевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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