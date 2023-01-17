Собко (Барашева) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1967
Бракосочетание
Между 1983 и 1992
Рождение ребёнка
17.02.1992
Сын: Собко Василий Александрович
Отец ребёнка: Собко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1998
Дочь: Собко Ксения Александровна
Отец ребёнка: Собко Александр Васильевич