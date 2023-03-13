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Павловъ Афонасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

19.12.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Павловъ Иванъ

Мать: Павлова Авдотья

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Бахарева Ирина

Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Павлова Авдотья

Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1785

Дочь: Харитонова Мавра

Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1788

Дочь: Чернышова Татьяна

Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Коткова Авдотья

Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Павловъ Александръ

Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Авдотья Иванова

Смерть
19.12.1842
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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