Павловъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти19.12.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Павловъ Иванъ
Мать: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Бахарева Ирина
Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Павлова Авдотья
Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
30.04.1785
Дочь: Харитонова Мавра
Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
09.01.1788
Дочь: Чернышова Татьяна
Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Коткова Авдотья
Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Павловъ Александръ
Мать ребёнка: Павлова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Авдотья Иванова
Смерть
19.12.1842