Павлова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Павловъ Афонасий
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Павловъ Ерофей
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Абаимова Дарья
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Павловъ Пахомъ
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павловъ Иванъ
Смерть
1790