Павлова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Павловъ Афонасий

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Павловъ Ерофей

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Абаимова Дарья

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Павловъ Пахомъ

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловъ Иванъ

Смерть
1790
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