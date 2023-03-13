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Павлова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Бахарева Ирина

Отец ребёнка: Павловъ Афонасий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Павлова Авдотья

Отец ребёнка: Павловъ Афонасий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1785

Дочь: Харитонова Мавра

Отец ребёнка: Павловъ Афонасий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1788

Дочь: Чернышова Татьяна

Отец ребёнка: Павловъ Афонасий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Коткова Авдотья

Отец ребёнка: Павловъ Афонасий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Павловъ Александръ

Отец ребёнка: Павловъ Афонасий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловъ Афонасий

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