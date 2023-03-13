Павлова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Бахарева Ирина
Отец ребёнка: Павловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Павлова Авдотья
Отец ребёнка: Павловъ Афонасий
Рождение ребёнка
30.04.1785
Дочь: Харитонова Мавра
Отец ребёнка: Павловъ Афонасий
Рождение ребёнка
09.01.1788
Дочь: Чернышова Татьяна
Отец ребёнка: Павловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Коткова Авдотья
Отец ребёнка: Павловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Павловъ Александръ
Отец ребёнка: Павловъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павловъ Афонасий