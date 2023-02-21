Трибушинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Александр
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Валерий
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Юрий
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Вячеслав
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Борис
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Евгений
Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник пожарной охраны на заводе п/я 11
Смерть
Неизвестно