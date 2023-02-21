Трибушинин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибушинин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Александр

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Валерий

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Юрий

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Вячеслав

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Борис

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Евгений

Мать ребёнка: Трибушинина Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник пожарной охраны на заводе п/я 11
Смерть
Неизвестно
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