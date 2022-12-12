Трибушинина (Гранкина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибушинина (Гранкина) Клавдия

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Между 1864 и 1866 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гранкин Никифор

Мать: Гранкина Фёкла

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Александр

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Валерий

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Юрий

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Вячеслав

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Борис

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибушинин Евгений

Отец ребёнка: Трибушинин Иван

Смерть
1959
Орск, город Орск, Оренбургская область
Причина смерти: воспаление легких
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