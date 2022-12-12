Трибушинина (Гранкина) Клавдия
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гранкин Никифор
Мать: Гранкина Фёкла
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Александр
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Валерий
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Юрий
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Вячеслав
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Борис
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибушинин Евгений
Отец ребёнка: Трибушинин Иван
Смерть
1959
Причина смерти: воспаление легких