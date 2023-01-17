Трибушинин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трибушинин Иван
Мать: Трибушинина Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Литейщик АвтоВАЗ | АвтоВАЗ
Работа или профессия
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Литейщик ЮУМЗ | ЮУМЗ
Смерть
Неизвестно