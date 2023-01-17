Трибушинин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибушинин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трибушинин Иван

Мать: Трибушинина Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Литейщик АвтоВАЗ | АвтоВАЗ
Работа или профессия
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Литейщик ЮУМЗ | ЮУМЗ
Смерть
Неизвестно
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