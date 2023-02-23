Игнатова Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Игнатов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Игнатова Васса Игнатова
Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович
Рождение ребёнка
09.02.1874
Сын: Игнатов Панфил Савельевич
Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1877
Сын: Игнатов Панфил Савельевич
Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ханова Мария Игнатова
Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно