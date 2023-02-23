Игнатова Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова Прасковья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Игнатов Василий Савельевич

Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Игнатова Васса Игнатова

Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1874

Сын: Игнатов Панфил Савельевич

Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1877

Сын: Игнатов Панфил Савельевич

Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ханова Мария Игнатова

Отец ребёнка: Игнатов Савелий Федорович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Савелий Федорович

Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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