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Игнатов Савелий Федорович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

17.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Игнатов Василий Савельевич

Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Игнатова Васса Игнатова

Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1874

Сын: Игнатов Панфил Савельевич

Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1877

Сын: Игнатов Панфил Савельевич

Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ханова Мария Игнатова

Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Прасковья Федоровна

Смерть
17.03.1898
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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