Игнатов Савелий Федорович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти17.03.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Игнатов Василий Савельевич
Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Игнатова Васса Игнатова
Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
09.02.1874
Сын: Игнатов Панфил Савельевич
Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
14.02.1877
Сын: Игнатов Панфил Савельевич
Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ханова Мария Игнатова
Мать ребёнка: Игнатова Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1898