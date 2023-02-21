Лысов Прокопий Петрович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1730 ст.
Дата смертиОколо 1771 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730 ст.
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Мать ребёнка: Чернятева? Акилина Лаврентиевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Дочь: Лысова Евфросинья Прокопьевна
Мать ребёнка: Чернятева? Акилина Лаврентиевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Дочь: Лысова Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Чернятева? Акилина Лаврентиевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1771 ст.