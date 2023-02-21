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Лысов Прокопий Петрович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1730 ст.

Дата смерти

Около 1771 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1707 г.р.

Мать

Вычислено 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730 ст.

Отец: Лысов Пётр' Игнатьевич

Мать: Бакулина Акилина Тимофеевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысов Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Чернятева? Акилина Лаврентиевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Дочь: Лысова Евфросинья Прокопьевна

Мать ребёнка: Чернятева? Акилина Лаврентиевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Дочь: Лысова Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Чернятева? Акилина Лаврентиевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1771 ст.
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