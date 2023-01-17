Лысов Пётр' Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Пётр' Игнатьевич

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1707 ст.

Дата смерти

19.10.1769 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.

Отец: Лысов Игнат Иванович

Мать: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Лысов Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Лысов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Лысов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.10.1769 ст.
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