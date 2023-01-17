Лысов Пётр' Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1707 ст.
Дата смерти19.10.1769 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.
Отец: Лысов Игнат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Мать ребёнка: Бакулина Акилина Тимофеевна
Смерть
19.10.1769 ст.