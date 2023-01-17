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Бакулина Акилина Тимофеевна

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Место рождения

Фоминской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1698 ст.

Дата смерти

Около 1767 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фоминской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Лысов Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Лысов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Лысов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1767 ст.
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