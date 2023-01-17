Бакулина Акилина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1698 ст.
Дата смертиОколо 1767 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1698 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Отец ребёнка: Лысов Пётр' Игнатьевич
Смерть
Около 1767 ст.