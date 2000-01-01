Чернятева? Акилина Лаврентиевна
Место рожденияпоч. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Лысов Прокопий Петрович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Дочь: Лысова Евфросинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Лысов Прокопий Петрович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Дочь: Лысова Прасковья Прокопьевна
Отец ребёнка: Лысов Прокопий Петрович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно