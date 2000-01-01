Чернятева? Акилина Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятева? Акилина Лаврентиевна

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Место рождения

поч. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысов Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Лысов Прокопий Петрович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Дочь: Лысова Евфросинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Лысов Прокопий Петрович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Дочь: Лысова Прасковья Прокопьевна

Отец ребёнка: Лысов Прокопий Петрович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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