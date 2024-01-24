Идиатулина Махмузя Галиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идиатулина Махмузя Галиулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ибатуллин Галиулла

Мать: Ибатуллина Зигни Камал

Рождение ребёнка
1928

Сын: Идиатулин Абдрахман Набиуллович

Отец ребёнка: Идиатулин Набиулла Салимович

Рождение ребёнка
25.10.1933

Сын: Идиатулин Рашид Набиуллович

Отец ребёнка: Идиатулин Набиулла Салимович

Смерть
1992
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