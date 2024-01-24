Идиатулина Махмузя Галиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1992
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ибатуллин Галиулла
Мать: Ибатуллина Зигни Камал
Рождение ребёнка
1928
Сын: Идиатулин Абдрахман Набиуллович
Отец ребёнка: Идиатулин Набиулла Салимович
Рождение ребёнка
25.10.1933
Сын: Идиатулин Рашид Набиуллович
Отец ребёнка: Идиатулин Набиулла Салимович
Смерть
1992