Идиатулин Набиулла Салимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Идиатулин Салим
Мать: Идиатулина Хадия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Идиатулин Абдрахман Набиуллович
Мать ребёнка: Идиатулина Махмузя Галиулловна
Рождение ребёнка
25.10.1933
Сын: Идиатулин Рашид Набиуллович
Мать ребёнка: Идиатулина Махмузя Галиулловна
Смерть
1986