Идиатулин Набиулла Салимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идиатулин Набиулла Салимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Идиатулин Салим

Мать: Идиатулина Хадия

Рождение ребёнка
1928

Сын: Идиатулин Абдрахман Набиуллович

Мать ребёнка: Идиатулина Махмузя Галиулловна

Рождение ребёнка
25.10.1933

Сын: Идиатулин Рашид Набиуллович

Мать ребёнка: Идиатулина Махмузя Галиулловна

Смерть
1986
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