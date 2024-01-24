Ибатуллин Галиулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гилязетдинова Гайникамал
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ибатуллина Гайникамал Галиулла кызы
Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гилязетдинова Гайникамал (Емырка әби) Галиуллина
Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Идиатулина Махмузя Галиулловна
Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтеева Зәйнәб
Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зәгрә
Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агликамал
Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал
Смерть
Неизвестно