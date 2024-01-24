Ибатуллин Галиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбатуллин Галиулла

Ибатуллин Галиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гилязетдинова Гайникамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ибатуллина Гайникамал Галиулла кызы

Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гилязетдинова Гайникамал (Емырка әби) Галиуллина

Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Идиатулина Махмузя Галиулловна

Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтеева Зәйнәб

Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зәгрә

Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агликамал

Мать ребёнка: Ибатуллина Зигни Камал

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close