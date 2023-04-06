Гудилин Митрофан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудилин Митрофан Петров

Гудилин Митрофан Петров

avatar

Место рождения

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Петр Дмитриев

Мать: Матрона Иванова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Андрей Митрофанов

Мать ребёнка: Мария Ильина

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.12.1856

Сын: Гудилин Николай Митрофанов

Мать ребёнка: Гудилина Феврония Антонова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гудилин Никита Митрофанов

Мать ребёнка: Гудилина Феврония Антонова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1864

Сын: Гудилин Василий Митрофанов

Мать ребёнка: Гудилина Феврония Антонова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудилина Феврония Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ильина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close