Гудилин Митрофан Петров
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Петр Дмитриев
Мать: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Андрей Митрофанов
Мать ребёнка: Мария Ильина
Рождение ребёнка
17.12.1856
Сын: Гудилин Николай Митрофанов
Мать ребёнка: Гудилина Феврония Антонова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гудилин Никита Митрофанов
Мать ребёнка: Гудилина Феврония Антонова
Рождение ребёнка
11.04.1864
Сын: Гудилин Василий Митрофанов
Мать ребёнка: Гудилина Феврония Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ильина
Смерть
Неизвестно