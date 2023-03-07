Петр Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Дмитрий Гаврилов
Мать: Татаьяна Абрамова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Игнат Петров
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно