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Петр Дмитриев

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Место рождения

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Дмитрий Гаврилов

Мать: Татаьяна Абрамова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Игнат Петров

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гудилин Митрофан Петров

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Смерть
Неизвестно
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