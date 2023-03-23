Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Игнат Петров
Отец ребёнка: Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Петр Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Дмитриев
Смерть
Неизвестно