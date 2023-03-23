Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Игнат Петров

Отец ребёнка: Петр Дмитриев

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Петр Дмитриев

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гудилин Митрофан Петров

Отец ребёнка: Петр Дмитриев

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Дмитриев

Смерть
Неизвестно