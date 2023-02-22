Вологина Василиса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти24.06.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Бракосочетание
21.05.1848
Рождение ребёнка
21.07.1850
Дочь: Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
10.11.1853
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
05.08.1856
Дочь: Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
06.08.1859
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
02.10.1861
Дочь: Параскева Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
10.08.1868
Сын: Вологин Мирон Герасимович
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович
Смерть
24.06.1894
Причина смерти: Понос