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Вологина Василиса Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

24.06.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гусев Никита Филиппов

Мать: Гусева (шаталова) Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Бракосочетание
21.05.1848

Муж: Вологин Герасим Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1850

Дочь: Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
10.11.1853

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
05.08.1856

Дочь: Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
06.08.1859

Сын: Вологин Максим Герасимов

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
02.10.1861

Дочь: Параскева Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Вологин Мирон Герасимович

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Вологин Герасим Фёдорович

Смерть
24.06.1894
Причина смерти: Понос
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